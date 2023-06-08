Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не искать причины происходящего на Украине, а остановить конфликт. Об этом пишет ТАСС.
«Любое наше совещание не обходится без обсуждения ситуации в Украине. Как человек уже опытный хотел бы просто попросить вас и предостеречь от попытки поискать сейчас какие-то причины. Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос — остановить этот конфликт», — сказал президент Белоруссии.
По его мнению, ситуация на Украине является примером того, как Запад выбрасывает триллионы долларов на вооружение и разорение других стран.
Ранее глава государства прокомментировал контрнаступление ВСУ. По его словам, украинское наступление – это большая дезинформация, «никакого контрнаступа нет». Он подчеркнул, что за последнее время было уничтожено много украинской техники и погибло большое количество украинских солдат.