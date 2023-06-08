Рэпера Blueface арестовали за ограбление

Арестован рэпер Blueface
26-летнего американского рэпера Blueface (настоящее имя Джонатан Джамаль Портер) арестовали за ограбление в Лас-Вегасе (Невада, США). Об этом сообщает The Sun.
Адвокаты Blueface пока не знают подробностей обвинения.
По данным некоторых источников, музыкант напал на свою беременную экс-избранницу Крисин Рок. Другие инсайдеры говорят, что драку он начал с папарацци, пытавшимися заснять его в казино вместе с бывшей. Как это привело к аресту и грабежу, не уточняется.
В октябре 2022 года Blueface был задержан в связи со стрельбой в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что рэп-исполнитель Fetty Wap приговорен к шести годам тюремного заключения за распространение и хранение наркотических веществ. 31-летний артист извинился перед судьей в суде, сказав: "Моя эгоистичная гордость поставила меня сегодня в такое положение". Его адвокаты утверждали, что Fetty Wap занялся продажей наркотиков из-за финансовых трудностей, возникших в результате пандемии COVID-19.