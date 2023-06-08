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Bloomberg: авиакомпаниям ЕС пришлось искать замену GPS из-за глушения сигналов Россией

Из-за атак беспилотников Россия активизировала усилия по подавлению сигналов GPS, поэтому пилотам авиакомпаний, летающих в Балтийский регион и Финляндию, пришлось прибегнуть к альтернативным методам навигации. Об этом рассказало Bloomberg.

Bloomberg: авиакомпаниям ЕС пришлось искать замену GPS из-за глушения сигналов Россией
© Unsplash

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на транспортное агентство Эстонии, в последние дни сигналы GPS на большей части страны сталкивались с помехами. В эстонском агентстве по защите прав потребителей заявили, что источник помех расположен в Ленинградской области. Чиновники подчеркнули, что это касается воздушных сигналов, наземные сигналы продолжают работать.

В Управлении воздушного движения Финляндии заявили, что финские пилоты используют альтернативные системы навигации. Перебоев в полетах пока не возникало.

Утром 30 мая губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что средства ПВО сбили несколько беспилотников на подлете к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в результате атаки дронов несколько зданий получили незначительные повреждения. Два человека обратились к медикам, но серьезно никто не пострадал.

Позже в Минобороны сообщили, что в атаке участвовали восемь беспилотников. Военные подчеркнули, что все беспилотники были поражены. Три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они потеряли управление и отклонились от целей, еще пять были сбиты комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

После атаки в Москве и области начали блокировать работу GPS, которая могла использоваться для наведения дронов на цели.

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