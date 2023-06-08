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В Индии санкции США назвали способом запугивания

Президент некоммерческого партнерства Индийский бизнес альянс Сэмми Котвани заявил, что США используют санкции как инструмент запугивания. Об этом сообщают РИА Новости.

В Индии назвали "шуткой" санкции США
© РИА Новости

При этом, по его словам, санкции Соединенных Штатов не могут остановить развитие бизнеса, поскольку он всегда найдет способы обхода ограничений.

«Санкции для меня, это "шутка" <...> Санкции — это как кирпич посреди дороги, они могут замедлить скорость, но не могут остановить сам бизнес. Если есть проблемы, есть и способы их решения. Но бизнес санкциями закрыть нельзя», — заявил он.

В марте лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино назвал антироссийские санкции Европейского союза нескончаемой шуткой. По его мнению, регулярное введение мер демонстрирует их неэффективность.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что ЕС «потерял аппетит» к введению новых санкций против России. Он также допустил, что по этому вопросу в политическом блоке «имеет место усталость».

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