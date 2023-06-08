В Индии назвали "шуткой" санкции США

«Санкции для меня, это "шутка" <...> Санкции — это как кирпич посреди дороги, они могут замедлить скорость, но не могут остановить сам бизнес. Если есть проблемы, есть и способы их решения. Но бизнес санкциями закрыть нельзя», — заявил он.