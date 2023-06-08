Депутат ЕП выразил беспокойство ростом поставок дешевого мяса из Украины в ЕС

Экс-министр сельского хозяйства Польши, член Европарламента (ЕП) Кшиштоф Юргель обратился к Еврокомиссии, выразив беспокойство значительным увеличением за последние несколько лет поставок дешевого украинского мяса птицы. Документ опубликован на сайте Европарламента.

"После либерализации торговли с Украиной в Евросоюз стало поступать дешевое украинское мясо птицы", - говорится в тексте обращения.

По данным Юргеля, в 2023 году импорт мяса птицы из Украины составил 77 797 тонн, что на 192% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Депутат подсчитал, что при сохранении темпов роста по итогам 2023 года импорт продукта превысит 250 000 тонн, что почти в три раза больше, чем выделенная в 2021 году квота на украинское мясо птицы.

Он направил в Еврокомиссию вопрос, какую стратегию она намерена реализовать для защиты рынка.