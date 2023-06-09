Запад не сможет предоставить требуемые Киевом гарантии безопасности

В Североатлантическом альянсе оказались не готовы предоставить Киеву гарантии безопасности, о которых просит Украина, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Politico. Как заявили чиновники НАТО, внутри альянса нет единства по этому вопросу, а также примерного понимания, как может выглядеть подобный формат и нужен ли он вообще. Ранее стало известно, что члены Североатлантического альянса не смогут предоставить Украине гарантии безопасности в полном объеме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».