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СМИ сообщают, что Запад не готов предоставить Киеву гарантии безопасности

Страны Запада не смогут предоставить Украине требуемые Киевом гарантии безопасности. Об этом пишет европейское издание газеты Politico со ссылкой на натовских чиновников.

Запад не сможет предоставить требуемые Киевом гарантии безопасности
© РИА Новости

По информации издания, лидеры западных стран пока не пришли к единому мнению о предоставлении Украине гарантий безопасности, а также о формате таких гарантий.

Как отметил бывший помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гранд, на одной чаше весов находится членство Украины в НАТО, которое предполагает гарантию безопасности в связи с пятой статьей устава альянса. А на другой - гарантии на бумаге по типу Будапештского меморандума. По словам Гранта, между двумя этими вариантами есть множество других.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что рассчитывает получить гарантии безопасности для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе.

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