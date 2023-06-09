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Kyodo: премьер Японии планирует переговорить с Зеленским

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в пятницу планирует провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Kyodo: премьер Японии планирует переговорить с Зеленским
© РИА Новости

Отмечается, что в сейчас вопрос прорабатывается. По данным Kyodo, в ходе предстоящих переговоров может обсуждаться вопрос предоставления японской стороной экстренной гуманитарной помощи пострадавшим от последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС

Ранее в пятницу о необходимости скорейшего предоставления такой помощи говорил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, который подчеркнул, что в настоящее время этот вопрос прорабатывается.

Последний раз Кисида и Зеленский общались в Хиросиме в конце мая, куда украинский президент лично прибыл для участия в саммите G7.

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