Kyodo: премьер Японии планирует переговорить с Зеленским

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в пятницу планирует провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что в сейчас вопрос прорабатывается. По данным Kyodo, в ходе предстоящих переговоров может обсуждаться вопрос предоставления японской стороной экстренной гуманитарной помощи пострадавшим от последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС

Ранее в пятницу о необходимости скорейшего предоставления такой помощи говорил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, который подчеркнул, что в настоящее время этот вопрос прорабатывается.