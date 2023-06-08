В Китае предложили России новый союз против Запада

Генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань заявила, что СМИ России и Китая должны объединить усилия и переломить тенденцию господствующего влияния в мире западной прессы, передает РИА Новости. По ее словам, СМИ на Западе создают «неправильные образы двух стран». Дипломат также упрекнула российских журналистов в том, что они не всегда «точно отражают позицию Пекина по международным вопросам».