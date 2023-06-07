Полковник Макгрегор обвинил Блинкена в бесчеловечном отношении к украинцам

«Нужно признать, что это бесчеловечно по отношению украинцам. Для меня это непостижимо с первого дня конфликта. Их совершенно не волнует то, что происходит внутри страны. Это ровно противоположно тому, что мы отстаиваем как американцы, им должно быть стыдно за свое поведение», – сказал Макгрегор.