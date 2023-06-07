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Полковник Макгрегор обвинил Блинкена в бесчеловечном отношении к украинцам

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что госсекретаря США Энтони Блинкен «не волнует то, что происходит внутри Украины». Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Полковник Макгрегор обвинил Блинкена в бесчеловечном отношении к украинцам
© globallookpress.com

Таким образом Макгрегор прокомментировал слова Блинкена о том, что в скором времени конфликт на Украине закончится поражением России. Как считает Макгрегор, эти слова показывают готовность США затягивать конфликт, несмотря на потери сторон.

«Нужно признать, что это бесчеловечно по отношению украинцам. Для меня это непостижимо с первого дня конфликта. Их совершенно не волнует то, что происходит внутри страны. Это ровно противоположно тому, что мы отстаиваем как американцы, им должно быть стыдно за свое поведение», – сказал Макгрегор.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил о том, что власти США ошибаются, полагая, что Россия является слабой страной.

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