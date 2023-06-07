Зеленский заявил об утверждении графика наступления ВСУ

Зеленский: график начала наступления ВСУ утвержден
Глава Украины Владимир Зеленский в интервью газете Bild рассказал, что утвердил график начала украинского наступления.
«Мы утвердили график начала движения наших войск, [все необходимые] решения приняты», - отметил Зеленский.
По данным газеты, украинский лидер не посчитал необходимым рассказать, когда и на каких направлениях ВСУ перейдет в наступление.
Ранее в США сообщили, что ожидают от украинских военных значительных успехов на фронте. В частности, Вашингтон надеется, что ВСУ сможет отбить у ВС РФ стратегически важные регионы.
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