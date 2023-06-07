Зеленский заявил об утверждении графика наступления ВСУ

Глава Украины Владимир Зеленский в интервью газете Bild рассказал, что утвердил график начала украинского наступления.

«Мы утвердили график начала движения наших войск, [все необходимые] решения приняты», - отметил Зеленский.

По данным газеты, украинский лидер не посчитал необходимым рассказать, когда и на каких направлениях ВСУ перейдет в наступление.