Додон: Молдавии следует брать пример с Грузии в отношениях с РФ

Власти Молдавии должны брать пример с Грузии , которая не стала разрывать отношения с Россией . Такое мнение в эфире телеканала «Эксклюзив ТВ» высказал бывший президент республики Игорь Додон , передает ТАСС.

«Власти должны договориться о свободном экспорте в Россию и в условиях, когда Запад ввел санкции против РФ, попробовать поставлять наши товары и туда, и туда, как это делает Грузия. Это привело бы к росту нашей экономики», — сказал он.

Додон назвал ложью заявления молдавских властей о необходимости отмены соглашения с СНГ, поскольку оно противоречит курсу на интеграцию в Евросоюз , и аннулировании этих договоренностей, так как они не работают.

«Отмена соглашений с СНГ станет дополнительным жестким, может быть, даже смертельным ударом для молдавской экономики, сельского хозяйства, промышленности. Если не будет этого рынка, что мы будем делать с нашими товарами? Европа их не купит», — отметил экс-президент страны.

Также Додон заявил, что Молдавия не станет членом ЕС, ведь там «хватает своих проблем и стран в очереди». В связи с этим он призвал руководство республики не обманывать граждан заявлениями о том, что государство вступит в Евросоюз к 2030 году.