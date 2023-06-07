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В МАГАТЭ заявили о снижении уровня воды в резервуарах ЗАЭС

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что уровень воды в резервуарах Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) стабильно падает на 5-7 сантиметров в час. Его слова передает телеканал CNN.

В МАГАТЭ заявили о снижении уровня воды в резервуарах ЗАЭС
© Газета.Ru

"Вызывает глубокую тревогу ситуация на ЗАЭС, которая использует воду из Каховской плотины для охлаждения своих систем", - сказал Гросси.

Он разъяснил, что у Запорожской АЭС есть охлаждающая система с резервуарами и внутренними каналами, обеспечивающими стабильную циркуляцию воды для охлаждения реактора. В случае, если ЗАЭС останется без воды, ситуация станет очень серьезной, предупредил Гросси.

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Согласно прогнозам МАГАТЭ, запасы влаги для охлаждения реакторов и бесперебойной работы ЗАЭС не иссякнут как минимум еще один месяц. На данный момент фиксируется постоянное снижение уровня воды на 5-7 см в один час.

Ранее Гросси заявил, что прорыв дамбы Каховской ГЭС может оставить реакторы Запорожской АЭС без охлаждения в среднесрочной перспективе.

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