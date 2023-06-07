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ООН не получала официальных данных о подрыве аммиакопровода

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация не получала официальной информации о ситуации на аммиакопроводе «Тольятти-Одесса». Об этом сообщает РИА «Новости».

ООН не получала официальных данных о подрыве аммиакопровода
© globallookpress.com

Дюжаррик также призвал все причастные стороны соблюдать международные права.

«Мы видели сообщения, видели взаимные обвинения, но мы не получали какой-либо официальной информации», – сказал он.

Дюжаррик добавил, что информация о произошедшем обеспокоило организацию. В данный момент ООН взаимодействует с участвующими сторонами, чтобы узнать обстоятельства произошедшего.

Ранее Минобороны России заявило, что украинская диверсионная группа подорвала в Харьковской области аммиакопровод «Тольятти-Одесса».

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