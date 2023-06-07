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ООН решила провести оценку ситуации на Каховской ГЭС

Сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), прибывшие в Херсон, проводят оценку ситуации с разрушением Каховской ГЭС. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

ООН решила провести оценку ситуации на Каховской ГЭС
© Lenta.ru

Также на месте присутствуют члены еще пяти агентств и неправительственных организаций. По словам Дюжаррика, они занимаются координацией помощи с местными властями.

Ранее во Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН заявили, что разрушение Каховской ГЭС уничтожает надежду для 345 миллионов голодающих во всем мире. По словам главы берлинского офиса ВПП, масштабное наводнение уничтожает только что посеянное зерно.

«Цены на продукты питания на мировом рынке все еще находятся на десятилетнем максимуме. Мы не можем позволить себе больше страданий», — подчеркнул он.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате этого произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить его последствия.

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