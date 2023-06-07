Отчим Сапеги отреагировал на ее помилование

«Мы узнали, как и вы, десять минут назад о таком радостном событии в нашей жизни. На сегодня только слова благодарности всем, кто участвовал. [Президент Белоруссии] Александр Григорьевич [Лукашенко] поступил... не знаю, как сказать... наверное, мудро. Отдельное спасибо губернатору [Приморского края Олегу Кожемяко], который не остался безучастен к малой частице Приморского края, которая там родилась когда-то и жила определенный этап своей жизни», — сказал он.