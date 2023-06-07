Польша продолжит исследовать «российское влияние» несмотря на претензии ЕК
Министр по европейским делам Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Польша не откажется от инициативы исследовать «российское влияние», даже несмотря на претензии со стороны Еврокомиссии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Шинковский сделал на фоне того, что Европейская комиссия (ЕК) запустила против Польши юридическую процедуру в связи с законом о комиссии по «российскому влиянию». Как считают в ЕК, этот закон может нарушать европейское право.
«По нашему мнению, процедура начата поспешно и без достаточной аргументации. Польша, как самая большая страна Европейского союза, соседствующая с Россией, имеет не только полное право, а также обязана исследовать российское влияние. Мы полны решительности и будем исследовать это влияние», – прокомментировал ситуацию Шинковский.
Он также выразил надежду, что Польша сможет дать ЕК необходимые объяснения, чтобы юридическая процедура была прекращена.
«Я надеюсь, что эта цель (исследование российского влияния) объединяет все страны, все институты Европейского союза. Мы будем указывать Европейской комиссии на эту главную цель, которая не должна ставиться под сомнение. Мы дадим пояснения. Мы хотели бы, чтобы решения по этому вопросу опирались не на информацию СМИ, а только на факты. Я надеюсь, что наши объяснения приведут к тому, что данный вопрос будет быстро закрыт», – добавил Шинковский.
Ранее Шинковский заявил, что Польша ответит на претензии Еврокомиссии по поводу закона о «российском влиянии».