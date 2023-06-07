Польша продолжит исследовать «российское влияние» несмотря на претензии ЕК

«Я надеюсь, что эта цель (исследование российского влияния) объединяет все страны, все институты Европейского союза. Мы будем указывать Европейской комиссии на эту главную цель, которая не должна ставиться под сомнение. Мы дадим пояснения. Мы хотели бы, чтобы решения по этому вопросу опирались не на информацию СМИ, а только на факты. Я надеюсь, что наши объяснения приведут к тому, что данный вопрос будет быстро закрыт», – добавил Шинковский.