Лукашенко помиловал россиянку Сапегу

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал гражданку России Софью Сапегу. Об этом сообщает БелТА.

Уточняется, что Лукашенко уже подписал соответствующий указ. На данный момент Сапегу передали делегации Приморского края, которую возглавил губернатор региона Олег Кожемяко. По его словам, Лукашенко подписал указ о помиловании после его личного обращения.

По словам самой девушки, она до сих пор до конца не верит, что всё случившееся произошло на самом деле. Она также немного рассказала об условиях жизни в беларусской колонии: «Действительно, все серьезно и строго. Но с этим можно жить». По признанию Сапеги, в ближайшее время она хочет просто «немножечко прийти в себя».