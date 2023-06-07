Лукашенко помиловал россиянку Сапегу
Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал гражданку России Софью Сапегу. Об этом сообщает БелТА.
Уточняется, что Лукашенко уже подписал соответствующий указ. На данный момент Сапегу передали делегации Приморского края, которую возглавил губернатор региона Олег Кожемяко. По его словам, Лукашенко подписал указ о помиловании после его личного обращения.
По словам самой девушки, она до сих пор до конца не верит, что всё случившееся произошло на самом деле. Она также немного рассказала об условиях жизни в беларусской колонии: «Действительно, все серьезно и строго. Но с этим можно жить». По признанию Сапеги, в ближайшее время она хочет просто «немножечко прийти в себя».
Напомним, что в мае прошлого года суд Беларуси приговорил россиянку Софью Сапегу к 6 годам колонии общего режима. Девушку обвинили по семи статьям Уголовного кодекса Беларуси, в том числе в разжигании социальной вражды, организации насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел, умышленном сборе и распространении информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия. Сапега была задержана вместе с российским журналистом Романом Протасевичем, с которым она состояла в отношениях. Это произошло сразу после экстренной посадки в минском аэропорту пассажирского самолёта, на борту которого находились Протасевич и Сапега – рейс посадили из-за сообщения о минировании.