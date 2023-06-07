Нидерланды помогут Украине преодолеть последствия разрушения Каховской ГЭС

«Сегодня на встрече Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже я выразила глубокую обеспокоенность последствиями разрушения Каховской плотины. Нидерланды готовы помочь Украине и в этом, где возможно. Например, нашими знаниями в области управления водными ресурсами», – написала она.