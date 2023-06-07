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Нидерланды предложили помощь Украине в ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

Министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер заявила, что её страна готова помочь Украине справится с последствиями разрушения Каховской ГЭС. Об этом она написала в Twitter.

Нидерланды помогут Украине преодолеть последствия разрушения Каховской ГЭС
© Соцсети

«Сегодня на встрече Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже я выразила глубокую обеспокоенность последствиями разрушения Каховской плотины. Нидерланды готовы помочь Украине и в этом, где возможно. Например, нашими знаниями в области управления водными ресурсами», – написала она.

Шрайнемахер также добавила, что людям, проживающим в зоне затопления, необходимо предоставить международную помощь.

В ночь на 6 июня плотина Каховской ГЭС на Днепре была разрушена, что привело к неконтролируемому сбросу воды и затоплению окружающей местности.

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