Нидерланды помогут Украине преодолеть последствия разрушения Каховской ГЭС

Нидерланды предложили помощь Украине в ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС
Министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер заявила, что её страна готова помочь Украине справится с последствиями разрушения Каховской ГЭС. Об этом она написала в Twitter.
«Сегодня на встрече Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже я выразила глубокую обеспокоенность последствиями разрушения Каховской плотины. Нидерланды готовы помочь Украине и в этом, где возможно. Например, нашими знаниями в области управления водными ресурсами», – написала она.
Шрайнемахер также добавила, что людям, проживающим в зоне затопления, необходимо предоставить международную помощь.
В ночь на 6 июня плотина Каховской ГЭС на Днепре была разрушена, что привело к неконтролируемому сбросу воды и затоплению окружающей местности.
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