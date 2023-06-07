Польша проиграла в суде Евросоюзу

Европейский суд признал Варшаву виновной в нарушении прав граждан. По мнению европейской инстанции, после судебной реформы польские власти имеют слишком большое влияние на судей, поскольку могут назначать и увольнять их. Об этом сообщает сайт Politico.

В решении говорится, что страны-члены ЕС должны воздерживаться от принятия законов, увеличивающих зависимость судей от властей. Суд отменил вынесенное в октябре 2021 года в отношении Варшавы требование выплачивать ежедневные штрафы в 500 тысяч евро, но потребовал уплатить уже накопившиеся долги в размере 557 миллионов евро.

В Польше уже раскритиковали решение Европейского суда. Замминистра юстиции Себасатьян Калета назвал приговор «фарсом». По его мнению, договоры между Польшей и ЕС не дают право Брюсселю давать оценки принятым властями решениям.

Бывший премьер-министр Польши, член Европарламента Беата Шидло заявила, что приговор суда — это «насмешка над европейским правом» и «антидемократический подход». По ее мнению, Брюссель пытается оказывать давление на Варшаву.

В октябре 2021 года Верховный суд потребовал от Польши выплачивать один миллион евро ежедневно из-за судебной реформы. В апреле 2022 года сумму штрафа снизили до 500 тысяч евро, после того как польские власти ликвидировали Дисциплинарную палату. Этот орган мог вводить санкции против судей в связи с принятыми решениями.

В 2019 году Польша провела судебную реформу, в результате появилась Дисциплинарная палата судей, которая могла назначать и увольнять их. Еврокомиссия расценила принятые решение нарушением принципа независимости судей, так как в палату входили представители законодательной и исполнительной властей. Позже этот орган упразднили, но, по мнению еврочиновников, влияние на польских судей власти сохранили.