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Белый дом: у США вызывает беспокойство отношения России и Китая из-за Украины

Отношения России и Китая вызывают беспокойство у США из-за Украины. Об этом заявил координатор Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл на мероприятии Центра стратегических и международных исследований, передает Reuters.

Белый дом сообщил о беспокойстве США из-за отношений России и Китая
© Газета.Ru

Как отмечает агентство, на мероприятии также присутствовал главный дипломат Европейского союза по Азии Гуннар Виганд.

По словам Кэмпбелла, Вашингтон рассматривает отношения между Россией и Китаем как «вызывающие беспокойство» и хотят, чтобы Пекин играл ответственную дипломатическую роль.

Ранее заместитель постоянного представителя КНР при Организации Объединенных Наций Гэн Шуан заявил, что Китай выступает за возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал предложения по урегулированию украинского конфликта, которые принадлежат Бразилии, Ватикану, Китаю и странам Африки.

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