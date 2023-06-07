Белый дом сообщил о беспокойстве США из-за отношений России и Китая

Белый дом: у США вызывает беспокойство отношения России и Китая из-за Украины
Отношения России и Китая вызывают беспокойство у США из-за Украины. Об этом заявил координатор Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл на мероприятии Центра стратегических и международных исследований, передает Reuters.
Как отмечает агентство, на мероприятии также присутствовал главный дипломат Европейского союза по Азии Гуннар Виганд.
По словам Кэмпбелла, Вашингтон рассматривает отношения между Россией и Китаем как «вызывающие беспокойство» и хотят, чтобы Пекин играл ответственную дипломатическую роль.
Ранее заместитель постоянного представителя КНР при Организации Объединенных Наций Гэн Шуан заявил, что Китай выступает за возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал предложения по урегулированию украинского конфликта, которые принадлежат Бразилии, Ватикану, Китаю и странам Африки.
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