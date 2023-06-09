$82.09+0.6388.04+0.87

Пентагон объявил, когда состоится встреча стран-доноров военной помощи Украине

В Пентагоне сообщили о предстоящей встрече стран-доноров военной помощи Украине. Она состоится 15 июня в Брюсселе.

Пентагон объявил, когда состоится встреча стран-доноров военной помощи Украине
© defense.gov

На данном мероприятии будет присутствовать глава Пентагона Ллойд Остин. Он намерен провести встречу с контактной группой, оказывающей военную поддержку киевскому режиму. Информацию сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Министр Остин на следующей неделе отправится в Брюссель, где он вместе с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли проведет очное заседание контактной группы по Украине 15 июня», - цитирует его ТАСС.

Ранее в Белом доме заявили, что все потребности Украины для наступления были удовлетворены ими в полном объеме. Джон Кирби заявлял, что власти США уверены, что «сделали все, что могли и, когда я говорю мы, я имею в виду не только Соединенные Штаты».

Первого мая он отметил, что США направили Украине почти 100% военной помощи, запрашиваемую Киевом для контрнаступления. Это касалось как вооружения, так и обучения украинских военных.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители