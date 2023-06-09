Пентагон объявил, когда состоится встреча стран-доноров военной помощи Украине

«Министр Остин на следующей неделе отправится в Брюссель, где он вместе с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли проведет очное заседание контактной группы по Украине 15 июня», - цитирует его ТАСС.

Ранее в Белом доме заявили, что все потребности Украины для наступления были удовлетворены ими в полном объеме. Джон Кирби заявлял, что власти США уверены, что «сделали все, что могли и, когда я говорю мы, я имею в виду не только Соединенные Штаты».