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Польша ответит ЕС на претензии по закону о российском влиянии

Министр Польши по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что республика ответит на претензии Евросоюза (ЕС) по поводу закона о создании комиссии по изучению «российского влияния». Об этом он написал в Twitter.

Польша ответит ЕС на претензии по закону о российском влиянии
© РИА Новости

«Мы спокойно передадим юридические и фактические аргументы по этому вопросу после изучения претензий ЕС», – написал он.

Шинковский также добавил, что цель этого закона состоит в том, чтобы ограничить влияние России на Европу и конкретно Польшу. По его словам, несмотря на то, что представители оппозиции в республике считают, что этот закон будет использоваться как средство давления, власти «уверены, что закон должен объединить все демократические государства и институты».

Напомним, что в конце мая президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании комиссии по изучению российского влияния на Польшу. Эта инициатива встретила ряд резкой критики как в самой республике, так и на международной арене. 7 июня заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что ЕК начала расследование против Польши из-за этого закона.

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