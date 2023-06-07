Польша ответит ЕС на претензии по закону о российском влиянии

Министр Польши по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что республика ответит на претензии Евросоюза (ЕС) по поводу закона о создании комиссии по изучению «российского влияния». Об этом он написал в Twitter.

«Мы спокойно передадим юридические и фактические аргументы по этому вопросу после изучения претензий ЕС», – написал он.

Шинковский также добавил, что цель этого закона состоит в том, чтобы ограничить влияние России на Европу и конкретно Польшу. По его словам, несмотря на то, что представители оппозиции в республике считают, что этот закон будет использоваться как средство давления, власти «уверены, что закон должен объединить все демократические государства и институты».