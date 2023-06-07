В Эстонии направили Европарламенту петицию о снятии запрета на въезд россиян в страну

Евродепутат от Центристской партии Эстонии Яна Тоом передала в профильный комитет Европарламента (ЕП) петицию от жителей республики, которые призывают руководство Евросоюза (ЕС) принудить эстонских властей снять запрет на въезд в страну россиян в целях посещения близких родственников. Об этом в среду сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

"[Призываем] европейские структуры предпринять шаги против игнорирования государством ЕС (Эстонией - прим. ТАСС) таких фундаментальных европейских ценностей, как право на воссоединение семьи и на контакты с близкой родней", - указано в петиции.

Уточняется, что жалоба была направлена как в электронной форме, так и вручена лично в бумажном виде председателю комитета по петициям ЕП Долорес Монтсеррат, которая, по словам Тоом, уже была "наслышана о возникшей ситуации". В документе, помимо подписей жителей Эстонии, которые столкнулись с необоснованными ограничениями властей, также изложены "истории 28 конкретных семей, пострадавших в результате запрета".

По словам евродепутата, своей задачей она видит демонстрацию в Брюсселе, что "анонсированные правительством Эстонии гуманитарные исключения в реальности не действуют". Еврокомиссия "обязана разобраться в ситуации", поскольку ее представители позиционируют себя в качестве "стражей договоров о функционировании ЕС", указала Тоом.