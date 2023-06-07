Эрдоган предложил Зеленскому создать международную комиссию по Каховской ГЭС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил идею создания международной комиссии по расследованию разрушения Каховской ГЭС. Об этом пишет ТАСС.
По мнению турецкого лидера, комиссия может быть создана при участии экспертов противоборствующих сторон - России и Украины, а также в нее могут войти члены ООН и международного сообщества.
Кроме этого Эрдоган также предложил включить в комиссию и Турцию. По его словам, Анкара готова сделать все возможное, чтобы помочь в этом вопросе. Он подчеркнул, что также можно использовать механизм переговоров, как в случае с зерновым коридором.
Ранее свою обеспокоенность ситуацией вокруг Каховской ГЭС выразил Китай. Пекин призвал обеспечить безопасность местных жителей и инфраструктуры гражданского назначения.
Путин в беседе с Эрдоганом прокомментировал разрушение Каховской ГЭСПолитика17 минут назад