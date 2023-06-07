В Финляндии призвали разорвать договор с РФ о консульстве на Аландах

Депутат финского парламента от партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо призвал расторгнуть договор с Россией о консульстве на Аландских островах. Об этом сообщает Yle.

Аландские острова - архипелаг в Балтийском море, который с 1856 года является демилитаризированной зоной: на территории островов запрещено размещать воинские формирования и строить военные укрепления. Этот статус закрепил Парижский мирный договор, подписанный после Крымской войны. Российское консульство на Аландах открыли в 1940 году на основании мирного договора СССР и Финляндии.

По мнению Халла-ахо, российское консульство в Мариехамне и его мандат по надзору за демилитаризацией Аландских островов - пережиток прошлого.

«Основания для этого давно исчезли, если они вообще когда-либо были», - заявил депутат.

Депутат назвал нелепым, что Россия участвует в боевых действиях «и в то же время занимается делом мира, наблюдая за демилитаризацией Аландских островов».

«Если вам нужно найти подходящий момент для закрытия консульства, вероятно, лучшего момента, чем сейчас, не будет», - заключил он.

С Халла-ахо не согласился депутат Киммо Кильюнен. По его словам, действия России не дают Финляндии права нарушать собственные обязательства.