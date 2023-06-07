Вучич намерен наращивать военное сотрудничество с США

«Наша страна при сохранении своего военного нейтралитета готова развивать партнерское сотрудничество с американской армией с целью поддержки мира и стабильности в регионе и за его пределами», — сказал глава государства на встрече с начальником бюро Национальной гвардии США генералом Даниелом Хокансоном.