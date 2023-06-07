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Вучич намерен наращивать военное сотрудничество с США

Власти Сербии при сохранении военного нейтралитета намерены наращивать сотрудничество с армией США, заявил президент страны Александр Вучич. Об этом пишет РИА Новости.

Вучич намерен наращивать военное сотрудничество с США
© globallookpress.com

«Наша страна при сохранении своего военного нейтралитета готова развивать партнерское сотрудничество с американской армией с целью поддержки мира и стабильности в регионе и за его пределами», — сказал глава государства на встрече с начальником бюро Национальной гвардии США генералом Даниелом Хокансоном.

Кроме того, он довел до сведения Хокансона информацию о последнем обострении в Косово и Метохии. Вучич также поблагодарил власти США за вклад в снижение напряженности в регионе.

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Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эксобара заявил, что по результатам переговоров Косово и Сербии должно стать взаимное признание. На это Вучич ответил, что Запад не дождется признания Белградом независимости Приштины.

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