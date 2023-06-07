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Белорусские пограничники сделали предложение украинским коллегам

Белорусские пограничники рассказали украинским коллегам, что сало, которое едят в стране, гастрономическая родня украинскому, и призвали «переходить на нашу сторону». Видеозапись трансляции на границе опубликовал Telegram-канал Sputnik.

Белорусские пограничники транслируют на позиции ВСУ запись с призывом попробовать «сало по-белорусски».

«Вкусное, не то, что англосаксонский бекон (…) Если ваши поросята не набирают сала из-за отсутствия усиленного питания, просто переходите на нашу сторону», - говорится в трансляции, которая ведется на украинском языке.

Ранее белорусские пограничники напомнили украинцам, что «их борщи — родственники», а в европейской кухне таких блюд нет. При этом в Белоруссии призвали соседей «переходить на нашу сторону», когда «вам будет не из чего готовить борщ».

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