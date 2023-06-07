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Китай обеспокоен ситуацией вокруг Каховской ГЭС

Пекин выразил серьезную обеспокоенность на фоне разрушений Каховской ГЭС. Китайские власти призвали обеспечить безопасность местных жителей, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Об этом пишет ТАСС.

«Китай призывает приложить все усилия для обеспечения безопасности мирных жителей и инфраструктуры гражданского назначения», - сказал Вэньбинь.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о том, что в подрыве Каховской ГЭС виновата сама Россия. Она аргументировала свои слова тем, что Москва начала конфликт против Украины.

В Белом доме отреагировали на разрушение Каховской ГЭС

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция стран Запада на ситуацию вокруг Каховской ГЭС полностью предсказуема. По ее словам, ими движет желание обвинить Россию во всем, что происходит, вне зависимости от того, «происходит это на самом деле или это является плодом воображения».

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