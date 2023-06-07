Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о том, что в подрыве Каховской ГЭС виновата сама Россия. Она аргументировала свои слова тем, что Москва начала конфликт против Украины.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция стран Запада на ситуацию вокруг Каховской ГЭС полностью предсказуема. По ее словам, ими движет желание обвинить Россию во всем, что происходит, вне зависимости от того, «происходит это на самом деле или это является плодом воображения».