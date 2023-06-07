Китай отреагировал на удар по Каховской ГЭС

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отреагировал на нанесение ракетного удара по Каховской ГЭС в Херсонской области. Его слова передает ТАСС.

«Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с разрушением Каховской ГЭС. Китай призывает (…) приложить все усилия для обеспечения безопасности мирных жителей и инфраструктуры гражданского назначения», — сказал он.

Ранее Каховскому водохранилищу предрекли скорое исчезновение. К 20 июня из-за ухода воды в Черное море появится новое естественное русло Днепра, но без Каховского водохранилища, объяснил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.