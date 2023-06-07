Парламент Молдавии денонсирует соглашения, заключенные в рамках СНГ

Члены комиссии по внешней политике и европейской интеграции парламента Молдавии утвердили денонсацию двух соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщает Sputnik Молдова со ссылкой на пресс-службу парламента.

Речь идет о соглашении о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера и соглашении между государствами - участниками СНГ о стратегических вооруженных силах.

В МИД Молдавии отмечают, что Молдавия мало взаимодействовала со странами СНГ по вопросу ликвидаций ЧС, и поэтому это соглашение стране не нужно. Денонсацию соглашения о стратегических вооруженных силах в парламенте объяснили тем, что Молдавия не обладает ядерным оружием. 15 мая председатель парламента Молдавии Игорь Гросу принял решение инициировать выход страны из межпарламентской ассамблеи СНГ.