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Парламент Молдавии денонсирует соглашения, заключенные в рамках СНГ

Члены комиссии по внешней политике и европейской интеграции парламента Молдавии утвердили денонсацию двух соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщает Sputnik Молдова со ссылкой на пресс-службу парламента.

Парламент Молдавии денонсирует соглашения, заключенные в рамках СНГ
© ТАСС

Речь идет о соглашении о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера и соглашении между государствами - участниками СНГ о стратегических вооруженных силах.

В МИД Молдавии отмечают, что Молдавия мало взаимодействовала со странами СНГ по вопросу ликвидаций ЧС, и поэтому это соглашение стране не нужно. Денонсацию соглашения о стратегических вооруженных силах в парламенте объяснили тем, что Молдавия не обладает ядерным оружием. 15 мая председатель парламента Молдавии Игорь Гросу принял решение инициировать выход страны из межпарламентской ассамблеи СНГ.

17 мая власти Молдавии на заседании приняли решение о денонсации соглашения об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств - участников СНГ. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев выразил надежду, что Молдавия останется в составе содружества.

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