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Поляков разозлили товары с Бандерой в центре Кракова

Польский священник Тадеуш Исакович-Залеский рассказал, что в украинском магазине в центре Кракова продаются сувениры со Степаном Бандерой. Фотографии из магазина он опубликовал в твиттере.

Поляков разозлили товары с Бандерой в центре Кракова
© globallookpress.com

Бандера - один из лидеров украинского националистического движения, которого обвиняют в сотрудничестве с нацистами, а также в причастности к массовым убийствам поляков и евреев.

На витрине, которую показал Исакович-Залеский, оказалась выставлена настольная игра, посвященная истории Украины. На обложке игры Бандера изображен в ряду других исторических деятелей.

«На витрине бок о бок президент Украины Владимир Зеленский, преступник Бандера и надпись «слава нации», - написал священник.

Он призвал мэра Кракова Яцека Майхровского и МВД Польши обратить на это внимание.

«Что на это скажет глава МВД Польши Мариуш Каминьский, одного из предшественников которого Бандера убил», - подчеркнул Исакович-Залеский.

В комментариях к посту священника многие пользователи назвали ситуацию «скандалом» и «позором».

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий пообещал напомнить украинскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления Бандеры. Он подчеркнул, что в Польше «крайне критичны в отношении какого-либо восхваления или даже упоминания о Бандере».

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