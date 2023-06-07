Сноуден высказался о росте недовольства злоупотреблениями властей

Недовольство общества злоупотреблениями со стороны правительств и корпораций растет в последние 10 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена.

Об этом он сообщил в разговоре с независимым журналистом Гленном Гринвальдом. Его спросили, к каким последствиям за минувшие десятилетие привели опубликованные им в 2013 году сведения о методах электронной слежки спецслужб США.

«Мне кажется интересным систематическая реакция на общественное недовольство, особенно когда оно набирает обороты и не затихает», - сказал бывший сотрудник спецслужб.