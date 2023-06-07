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Сноуден заявил о росте недовольства злоупотреблениями властей и корпораций

Недовольство общества злоупотреблениями со стороны правительств и корпораций растет в последние 10 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена.

Сноуден высказался о росте недовольства злоупотреблениями властей
© РИА Новости

Об этом он сообщил в разговоре с независимым журналистом Гленном Гринвальдом. Его спросили, к каким последствиям за минувшие десятилетие привели опубликованные им в 2013 году сведения о методах электронной слежки спецслужб США.

«Мне кажется интересным систематическая реакция на общественное недовольство, особенно когда оно набирает обороты и не затихает», - сказал бывший сотрудник спецслужб.

Он указал на попытки говорить, что «мы ничего не понимаем или что этого не происходит». Сноуден считает их заведомо ложными. Целью называется рассеивание недовольства. Экс-сотрудник АНБ подчеркнул, что «со временем это и происходит». При этом в политическом смысле недовольство не утихает.

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