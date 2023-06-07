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Экс-ведущий Fox News указал на вероятную вину Киева в подрыве Каховской ГЭС

Известный американский политический тележурналист Такер Карлсон выпустил во вторник первую серию своего авторского шоу в Twitter и указал на вероятную ответственность Киева за подрыв дамбы Каховской ГЭС, назвав этот удар, если он не был случайностью, актом терроризма. Кроме того, телеведущий выразил уверенность в том, что вина за уничтожение газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" тоже лежит на нынешних украинских властях.

Экс-ведущий Fox News указал на вероятную вину Киева в подрыве Каховской ГЭС
© РИА Новости

"Так что, если это было преднамеренным [шагом], то речь идет не о военной тактике, а об акте терроризма", - заявил американский телекомментатор, говоря об ударе по дамбе Каховской ГЭС. "Подрыв дамбы может быть плохим [развитием событий для Украины], но он наносит России больше вреда. Именно по этой причине правительство Украины [ранее] рассматривало возможность ее [дамбы] уничтожения. В декабре [газета] The Washington Post цитировала украинского генерала, который говорил, что его личный состав обстреливал ракетами американского производства [из РСЗО HIMARS] затворы дамбы в качестве пробного удара. Так что, когда начинают поступать факты, произошедшее с дамбой уже в меньшей степени кажется загадкой. Справедливо настроенный человек пришел бы к выводу, что украинцы, вероятно, ее взорвали. Так же, как они, как вы бы предположили, взорвали прошлой осенью "Северный поток" - российский трубопровод. В действительности украинцы сделали это, как мы теперь знаем", - сказал журналист.

Телеканал Fox News сообщил 24 апреля, что прекратил сотрудничество с Карлсоном, который был его самым популярным ведущим и неоднократно критиковал действия правительства США, а также политику безоговорочной поддержки Украины. В мае Карлсон объявил о готовящемся перезапуске своей авторской программы в Twitter.

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