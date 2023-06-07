Умерла возлюбленная Пикассо Франсуаза Жило

6 июня на Манхэттене на 102-м году жизни умерла французская и американская художница, график, мемуаристка и актриса Франсуаза Жило. Жило появлялась в дюжине фильмов и сериалов - в роли самой себя, и известна резонансной книгой "Моя жизнь с Пикассо". Некролог публикует NYT.

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Мари Франсуаза Жило родилась в 1921 году в департаменте Сена, мать ее была художницей. В 1938-м, пойдя наперекор отцу, который видел ее юристом, открыла в Париже мастерскую. В 1943-м, устроив в оккупированном городе свою первую выставку, познакомилась с Пикассо. Который был старше 22-летней Франсуазы на сорок лет. Завертелся роман - Пикассо на тот момент погряз в сложных отношениях с французской художницей Дорой Маар (известной по крайне криповому портрету маэстро), и юная особо стала ему славной отдушиной. В 1948-м пара поселилась на юге Франции. У них родились сын Клод и дочь Палома, ставшая модельером и дизайнером.

Дикий нрав художника и его серийные измены добили Жило к 1953-му - она забрала детей, съехала и, поддавшись многочисленным предложениям издателей, написала скандальные и откровенные мемуары. Пикассо всячески препятствовал их публикации, проиграл на этом поприще три суда, а когда книга вышла - прекратил с бывшей многолетней любовницей и их общими детьми все сношения. Умер Пикассо в 1973-м на 92-м году жизни.