Сунак заявил об изучении британской разведкой обстоятельств разрушения дамбы Каховской ГЭС

Британская разведка изучают обстоятельства разрушения дамбы Каховской ГЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на The Telegraph.

Как заявил глава правительства Великобритании Риши Сунак, в настоящее время о выводах говорить пока рано. Обстоятельства разрушения изучают также военные ведомства страны. Называть виновных пока рано, указал премьер-министр.

Отмечается, что если это было сделано намеренно, то «это станет крупнейшей атакой на гражданскую инфраструктуру на Украине с начала войны».

«Мы уже видели примеры таких атак ранее в текущем конфликте. Но пока рано что-либо утверждать», — подчеркнул Сунак.