$81.25-0.0886.95-0.08

Додик обвинил британскую разведку в попытке свержения Вучича

За беспрецедентными трагедиями в Сербии стоит британская разведка, целью которой является ликвидация президента страны Александра Вучича. Такое заявление на своем официальном сайте сделал президент Республики Сербской Милорад Додик.

Додик обвинил британскую разведку в попытке свержения Вучича
© globallookpress.com

«За происходящим в Сербии стоит британская разведка, которая пытается использовать беспрецедентные трагедии в начальной школе "Владислав Рибникар" и в Младеноваце, чтобы устранить Вучича и его правительство, все это время твердо придерживающихся просербской позиции, которая, к сожалению, всегда влечет за собой огромные риски и личные жертвы», — считает он.

По словам Додика, происходящее сейчас в Сербии похоже на то, через что прошла Республика Сербская в недалеком прошлом с группой «Правда за Давида».

«Британская разведка также явно причастна к печальным событиям последних дней в Сербии, порождая дезинформацию и страх, а также создавая социальную среду, в которой преобладает экстремистское поведение против действующего правительства», — добавил он.

Додик отметил, что, смотря на протесты, можно четко увидеть их цель, которая заключается в использовании трагедий и массовых убийств молодых людей с целью отстранения Вучича от власти. Он уверен, что «отвратительные злоупотребления и трагедии в Сербии не прекратятся, пока не будет уничтожен эпицентр иностранной разведки в Белграде».

3
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители