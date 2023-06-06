Додик обвинил британскую разведку в попытке свержения Вучича
За беспрецедентными трагедиями в Сербии стоит британская разведка, целью которой является ликвидация президента страны Александра Вучича. Такое заявление на своем официальном сайте сделал президент Республики Сербской Милорад Додик.
«За происходящим в Сербии стоит британская разведка, которая пытается использовать беспрецедентные трагедии в начальной школе "Владислав Рибникар" и в Младеноваце, чтобы устранить Вучича и его правительство, все это время твердо придерживающихся просербской позиции, которая, к сожалению, всегда влечет за собой огромные риски и личные жертвы», — считает он.
По словам Додика, происходящее сейчас в Сербии похоже на то, через что прошла Республика Сербская в недалеком прошлом с группой «Правда за Давида».
«Британская разведка также явно причастна к печальным событиям последних дней в Сербии, порождая дезинформацию и страх, а также создавая социальную среду, в которой преобладает экстремистское поведение против действующего правительства», — добавил он.
Додик отметил, что, смотря на протесты, можно четко увидеть их цель, которая заключается в использовании трагедий и массовых убийств молодых людей с целью отстранения Вучича от власти. Он уверен, что «отвратительные злоупотребления и трагедии в Сербии не прекратятся, пока не будет уничтожен эпицентр иностранной разведки в Белграде».