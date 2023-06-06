Додик обвинил британскую разведку в попытке свержения Вучича

«За происходящим в Сербии стоит британская разведка, которая пытается использовать беспрецедентные трагедии в начальной школе "Владислав Рибникар" и в Младеноваце, чтобы устранить Вучича и его правительство, все это время твердо придерживающихся просербской позиции, которая, к сожалению, всегда влечет за собой огромные риски и личные жертвы», — считает он.