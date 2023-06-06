В Польше назвали вступление Украины в ЕС своей целью

Одна из ключевых целей польского председательства в Европейском союзе в 2025 году станет присоединение Украины и Молдавии к блоку, передает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды. Всего же он выделил три приоритетных задачи председательства.

Первый — это усиление трансатлантического взаимодействия, отношений между ЕС и США. Второй приоритет — продолжение расширения Европейского союза путем принятия в его ряды Украины, Молдавии и стран Западных Балкан, а в перспективе и других стран, стремящихся к этому. Третья цель — усиление энергетической безопасности Европы, — уточнил Дуда.

Он подчеркнул, что «это амбициозные задачи» и для их достижения необходимо тесное сотрудничество между президентом, правительством, сеймом и сенатом. В связи с этим он пообещал 7 июня подать проект закона, который определит рамки этого сотрудничества.

Напомним, что на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года лидеры ЕС одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на присоединение к союзу. Однако, прежде чем начать переговоры о присоединении, странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.

Стоит отметить, что получение статуса кандидата — это только начало долгого процесса вступления в ЕС. Так, Турция является кандидатом с 1999 года, Северная Македония — с 2005 года, Черногория — с 2010 года, а Сербия — с 2012 года. Последней страной, присоединившейся к ЕС, стала Хорватия в 2013 году, процесс присоединения занял десять лет.