В США заявили об отсутствии доказательств участия РФ в подрыве Каховской ГЭС

США пристально следят за ситуацией на Каховской ГЭС, доказательств причастности к этому России пока нет. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, передает «РИА Новости».

Он отметил, что Вашингтон «видел сообщения о том, что РФ несет ответственность за взрыв на дамбе» и намерен сделать «все возможное для оценки этих новостей и работать с украинцами для сбора данных».

«Сейчас мы не можем уверенно сказать, что произошло, но определенно представим больше информации», — сказал Кирби, добавив, что США «пристально мониторят последствия разрушения».