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В США заявили об отсутствии доказательств участия РФ в подрыве Каховской ГЭС

США пристально следят за ситуацией на Каховской ГЭС, доказательств причастности к этому России пока нет. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, передает «РИА Новости».

В США заявили об отсутствии доказательств участия РФ в подрыве Каховской ГЭС
© РИА Новости

Он отметил, что Вашингтон «видел сообщения о том, что РФ несет ответственность за взрыв на дамбе» и намерен сделать «все возможное для оценки этих новостей и работать с украинцами для сбора данных».

«Сейчас мы не можем уверенно сказать, что произошло, но определенно представим больше информации», — сказал Кирби, добавив, что США «пристально мониторят последствия разрушения».

По его мнению, в Вашингтоне уверены, что «разрушения для народа Украины и региона окажутся существенными» и могут «оказать разрушительный эффект на энергетическую безопасность» страны. При этом Кирби отказался оценивать возможные последствия произошедшего на конфликт, подчеркнув, что «слишком рано делать выводы об этом».

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