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Илона Маска назвали исполнителем воли Китая

Американского миллиардера и главу компаний Tesla и SpaceX назвали «исполнителем воли» китайских властей. Об этом пишет Citizens.news.

Илона Маска назвали исполнителем воли Китая
© globallookpress.com

По словам автора издания, во время визита Маска в Китай к нему «относились как к королевской особе». Утверждается, что такое отношение миллиардер заслужил тем, что Маск «выполняет их волю». При этом от каких-то конкретных примеров публицист воздержался.

В статье также говорится, что Маску был организован «королевский приём» в Китае – встреча с ведущими министрами КНР, специальный обед из 16 блюд в ресторане Пекина, где меню изменили с использованием логотипа Tesla, а также посещение завода этой компании в Шанхае. Автор статьи также отмечает, что видео об этом визите было размещено на официальном аккаунте Tesla в китайской версии Twitter, но сам Twitter находится по запретом в КНР. При этом сам Маск также был менее активен в этой социальной сети, пока находился в Китае.

«Маск не сторонник свободы слова, но он хочет, чтобы мы верили в это. Хотя Маск утверждает, что является сторонником свободы слова, его действия не соответствуют его словам <...>. Кажется, Маск не против цензуры, когда она ему выгодна. Фактически, он, как сообщается, умолял Коммунистическую партию Китая подвергнуть цензуре онлайн-контент в Китае, который может нанести ущерб имиджу Теслы», – сообщает автор издания.

Напомним, что 30 мая Илон Маск посетил с визитом Китай.

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