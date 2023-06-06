Илона Маска назвали исполнителем воли Китая

По словам автора издания, во время визита Маска в Китай к нему «относились как к королевской особе». Утверждается, что такое отношение миллиардер заслужил тем, что Маск «выполняет их волю». При этом от каких-то конкретных примеров публицист воздержался.

В статье также говорится, что Маску был организован «королевский приём» в Китае – встреча с ведущими министрами КНР, специальный обед из 16 блюд в ресторане Пекина, где меню изменили с использованием логотипа Tesla, а также посещение завода этой компании в Шанхае. Автор статьи также отмечает, что видео об этом визите было размещено на официальном аккаунте Tesla в китайской версии Twitter, но сам Twitter находится по запретом в КНР. При этом сам Маск также был менее активен в этой социальной сети, пока находился в Китае.