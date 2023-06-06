Власти Новой Каховки заявили о риске заражения воды из-за затопления кладбища после разрушения ГЭС
Затопление в результате разрушений на Каховской ГЭС кладбища в Новой Каховке может привести к заражению воды в городе. Об этом в эфире "Радио России" заявил заместитель главы администрации города Сергей Дмитриев.
"Самое ужасное, что уже сейчас у нас подтоплено кладбище, что уже приведет к серьезному, большому заражению воды и создаст очень большие трудности именно для гражданского населения", - сказал Дмитриев.
Напомним, что часть Каховской ГЭС была разрушена в результате ночных обстрелов. Удары ВСУ привели к повреждению задвижек на плотине, в результате чего вода стала неконтролируемо сбрасываться, возникла угроза затопления ряда населенных пунктов.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за подрыв сооружений Каховской ГЭС на киевский режим.