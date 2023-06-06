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Белоруссия не попала в состав Совбеза ООН

Белоруссия не попала в состав непостоянных членов Совбеза ООН на 2024-2025 годы, уступив Словении. Об этом сообщает «БелТА».

Белоруссия не попала в состав Совбеза ООН
© ТАСС

«Место непостоянного члена Совбеза ООН на 2024-2025 годы от Восточноевропейской группы займет Словения, а не Белоруссия», — говорится в тексте.

По данным агентства, Словения получила 153 голоса, а Белоруссия — 38. Также в Совбез ООН прошли от группы африканских и тихоокеанских государств Сьерра-Леоне, Алжир и Южная Корея, а от стран Латинской Америки и Карибского бассейна — Гайана. Они стали непостоянными членами организации без конкуренции, поскольку их число соответствовало количеству мест от группы стран, борьба проходила только между Словенией и Белоруссией.

При этом Минск выдвинул свою кандидатуру на 2024-2025 года еще в 2007 году и все это время последовательно и обстоятельно разъясняла свои цели и приоритеты. Словения же подала свою заявку в 2017 году, но лишь на 2042-2043 годы, а затем, в 2021 году, изменила ее на грядущий срок.

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