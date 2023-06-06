Генсек ООН прокомментировал разрушение плотины Каховской ГЭС

«ООН не имеет доступа к независимой информации об обстоятельствах, приведших к разрушению плотины Каховской ГЭС. Но ясно одно: это еще одно разрушительное последствие российского вторжения в Украину. Мы наблюдаем последствия в городе Херсоне, городе Новая Каховка и еще 80 городах и селах Днепра. Массовое наводнение. Масштабные эвакуации. Экологическое опустошение. Уничтожение вновь посаженных культур. <...> Это должно прекратиться», – заявил он.