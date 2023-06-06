Генсек ООН прокомментировал разрушение плотины Каховской ГЭС
Генсек ООН Антониу Гутерриш прокомментировал разрушение плотины Каховской ГЭС. Его комментарий опубликован на сайте организации.
По словам генерального секретаря ООН, произошедшее является «монументальной гуманитарной, экономической и экологической катастрофой».
«ООН не имеет доступа к независимой информации об обстоятельствах, приведших к разрушению плотины Каховской ГЭС. Но ясно одно: это еще одно разрушительное последствие российского вторжения в Украину. Мы наблюдаем последствия в городе Херсоне, городе Новая Каховка и еще 80 городах и селах Днепра. Массовое наводнение. Масштабные эвакуации. Экологическое опустошение. Уничтожение вновь посаженных культур. <...> Это должно прекратиться», – заявил он.
Гурреш также добавил, что, по имеющейся у него информации, уже как минимум 16 000 человек лишились жилья из-за подрыва плотины. Он также утверждает, что ООН вместе со своими партнёрами срочно оказывает помощь пострадавшим районам. Кроме того, генсек ООН призвал немедленно прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру.
«Нападения на гражданское население и важнейшую гражданскую инфраструктуру должны прекратиться. Мы должны действовать для обеспечения подотчетности и уважения международного гуманитарного права. Прежде всего, я призываю к справедливому миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи», – добавил он.
В ночь на 6 июня плотина Каховской ГЭС на Днепре была разрушена, что привело к неконтролируемому сбросу воды и затоплению окружающей местности. Согласно сообщениям экстренных служб, уровень подъема воды в Новой Каховке достиг 10 метров.