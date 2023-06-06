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В Киеве переименовали улицу Льва Толстого

Власти Киева подвергли "дерусификации" очередной топоним, переименовав улицу Льва Толстого. Об этом сообщил Telegram-канал "Деколонизация. Украина".

В Киеве переименовали улицу Льва Толстого
© РИА Новости

Улица будет носить имя Павла Скоропадского. При этом подчеркивается, что от имени Толстого город отказывается в День русского языка.

Павел Скоропадский - генерал-лейтенант Русской императорской армии, в 1918 году объявил о создании Украинской державы, а себя назначил ее гетманом. В конце 1918 года был свергнут, эмигрировал в Германию.

После госпереворота в 2014 году на Украине приняли закон о декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советским периодом. За восемь лет власти Украины изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В последнее время власти начали особенно активно бороться со всем, что связано с Россией и СССР. По всей стране сносят памятники и переименовывают улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников.

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