На Украине засекретили акт проверки фактов коррупции в Минобороны

Государственная аудиторская служба Украины засекретила акт проверки фактов коррупции в Минобороны страны. Об этом заявила глава службы Алла Басалаева.

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"Зафиксировали большое количество нарушений. Не буду вдаваться в детали из-за того, что акт засекречен. Мы знаем, что есть много уголовных производств по результатам проверки. По всем производствам - тайна следствия", - сказала она в интервью украинскому изданию "Главком".

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Вместе с тем Басалаева раскрыла отдельные эпизоды, выявленные аудитом. В частности, подтвердились факты, вызвавшие наибольший резонанс после того, как украинские СМИ разоблачили злоупотребления на закупках продуктов в Минобороны, когда закупочные цены оказались вдвое-втрое выше розничных.

"Формирование заказов по каталогу в чем-то упрощает процессы закупки продуктов питания военным, но позволяет манипулировать ценами, плюс логистика, загрузка, разгрузка", - сказала глава службы. По ее словам, даже по таким ценам поставщики требовали стопроцентной предоплаты, а не получив ее, не спешили выполнять контракт. "Речь идет как о вещевом обеспечении, так и о вооружении", - подчеркнула чиновница. "Фиксировали бешеную дебиторскую задолженность - 100% авансирование договоров и невыполнение их в срок контрагентами", - заявила она. Кроме того, выяснилось, что многие контрагенты оказались нерезидентами Украины.

Она также сообщила, что фиксировали поставки военного имущества ненадлежащего качества: бронежилеты и каски не соответствовали заявленному классу. "Соответственно, Минобороны отказывается принимать такой товар. И он лежит на складах, просто лежит. Вернуть уже некому. А деньги на 100% уплачены", - отметила Басалаева.

По ее словам, проверки длились долго, помимо Минобороны, проверяли 110 воинских частей, изучено более тысячи договоров.

Скандалы в Минобороны

В январе украинские СМИ, в частности агентство УНИАН и газета "Зеркало недели", опубликовали результаты журналистского расследования, авторы которого на основании документов выяснили, что военное ведомство закупает продукты для военнослужащих вдвое или втрое дороже, чем можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о заключенном Минобороны соглашении об услугах организации питания в 2023 году для воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки составила более $350 млн.

Министр обороны Алексей Резников отверг обвинение в коррупции в адрес военного ведомства, однако в течение нескольких дней после публикации расследования замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку, был уволен глава департамента госзакупок ведомства Богдан Хмельницкий и бывший замглавы предприятия "Промоборонэкспорт" Владимир Терещенко. Всем им были предъявлены обвинения в растрате и хищениях. После этого Резников объявил о запуске масштабной программы по борьбе с коррупцией в ведомстве.