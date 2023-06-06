Принц Гарри начал давать показания в Высоком суде Лондона

"Видя, как я расту и внимательно изучая каждый мой шаг, таблоиды знали о моих проблемах с психическим здоровьем, с которыми мне пришлось столкнуться в детстве и во взрослой жизни. Я считаю, что играть на этом и использовать это в своих интересах, преступно", - заявил принц Гарри.