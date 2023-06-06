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ЕС внес изменение в антироссийские санкции

В документе, который регламентирует санкционный режим, была отдельно прописана возможность внесения в черные списки членов семей российских бизнесменов. Соответствующие корректировки были внесены Советом Евросоюза, передает РИА Новости.

Так, ограничения теперь смогут вводить и против близких родственников физических лиц, которых ЕС считает ответственными за поддержку «действий против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

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В документе говорится, что под рестрикции подпадут «влиятельные женщины и мужчины — предприниматели, ведущие деятельность в России, а также близкие, члены их семей или другие физические лица, извлекающие выгоду».

Ранее научный руководитель ЦКЕиМИ НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев заявил РИА Новости, что российская экономика выстояла, несмотря на то, что против Москвы были введены беспрецедентные санкции.

Собеседник отметил, что россияне с февраля 2022 года значительно изменили свой взгляд на мир. Он пояснил, что в глазах граждан стран обрели значение такие институты, как внутриэкономическая устойчивость, способность общества к самоорганизации в сложных внешних условиях.

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