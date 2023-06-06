НАТО планирует активизировать оказание помощи Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс на саммите в Вильнюсе планирует активизировать оказание помощи Украине. Об этом он сообщил на саммите "Бухарестской девятки" в Братиславе, передает Reuters.

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"Мы усилим помощь Украине с многосторонним пакетом, который позволит перевести силы Украины на стандарты НАТО и приблизить Украину к НАТО", - сказал он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отсутствие решений в пользу Украины на саммите в Вильнюсе станет поражением НАТО.

Кулеба на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Тсахкной также заявил, что план действий по членству (ПДЧ) не должен препятствовать стране на пути к вступлению в НАТО, так как этот механизм "себя изжил".

Глава МИД отметил, что Украина, по мнению украинских властей, имеет полное право "бороться за евроатлантическую безопасность", не будучи членом альянса.