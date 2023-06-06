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НАТО планирует активизировать оказание помощи Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс на саммите в Вильнюсе планирует активизировать оказание помощи Украине. Об этом он сообщил на саммите "Бухарестской девятки" в Братиславе, передает Reuters.

НАТО планирует активизировать оказание помощи Украине
© Газета.Ru

"Мы усилим помощь Украине с многосторонним пакетом, который позволит перевести силы Украины на стандарты НАТО и приблизить Украину к НАТО", - сказал он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отсутствие решений в пользу Украины на саммите в Вильнюсе станет поражением НАТО.

Кулеба на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Тсахкной также заявил, что план действий по членству (ПДЧ) не должен препятствовать стране на пути к вступлению в НАТО, так как этот механизм "себя изжил".

Глава МИД отметил, что Украина, по мнению украинских властей, имеет полное право "бороться за евроатлантическую безопасность", не будучи членом альянса.

По словам министра, Киев понимает, что не может диктовать НАТО решения.

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