$81.33+0.4587.03-0.07

Глава МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что посетит Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) на следующей неделе. Об этом говорится в заявлении Гроссии на сайте агентства.

Глава МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС
© Газета.Ru

"Моя поездка на ЗАЭС на следующей неделе была запланирована и сейчас необходима. Я поеду", - написал Гросси.

В заявлении Гроссии подчеркнул, что после подрыва Каховской ГЭС пока нет непосредственной угрозы для Запорожской АЭС.

4 июня постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Москву с визитом, но конкретных решений по этому вопросу пока нет.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой. Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий