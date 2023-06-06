Глава МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что посетит Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) на следующей неделе. Об этом говорится в заявлении Гроссии на сайте агентства.

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"Моя поездка на ЗАЭС на следующей неделе была запланирована и сейчас необходима. Я поеду", - написал Гросси.

В заявлении Гроссии подчеркнул, что после подрыва Каховской ГЭС пока нет непосредственной угрозы для Запорожской АЭС.

4 июня постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Москву с визитом, но конкретных решений по этому вопросу пока нет.