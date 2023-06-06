Глава МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что посетит Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) на следующей неделе. Об этом говорится в заявлении Гроссии на сайте агентства.
"Моя поездка на ЗАЭС на следующей неделе была запланирована и сейчас необходима. Я поеду", - написал Гросси.
В заявлении Гроссии подчеркнул, что после подрыва Каховской ГЭС пока нет непосредственной угрозы для Запорожской АЭС.
4 июня постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Москву с визитом, но конкретных решений по этому вопросу пока нет.
В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой. Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины.