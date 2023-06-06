Обзор иноСМИ: истребители для Киева «со свалки» и пророссийская «катастрофа» для ЕС

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Австралийские истребители отправят на Украину «со свалки»

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Австралия, США и Украина обсуждают отправку Киеву 41 палубного истребителя-бомбардировщика F/A-18 Hornet Королевских ВВС Австралии, чтобы выполнить часть запроса президента Владимира Зеленского на истребители, сообщает The Australian Financial Review. Ранее F/A-18 Hornet планировали отправить на свалку, подчеркивает издание.

Неназванные источники The Australian Financial Review заявили, что США, неофициально разрешившиеся союзникам поставлять Украине современные истребители, в том числе F-16, благосклонно относятся к идее подарить Киеву F/A-18. Сейчас списанные F/A-18 стоят в ангаре на базе ВВС в Уильямтауне недалеко от Ньюкасла. Разрешение Вашингтона на поставку F/A-18 необходимо, поскольку он владеет интеллектуальной собственностью на самолеты, выведенные из эксплуатации австралийскими ВВС и заменяемые истребителями F-35.

Вражда Польши и ЕС набирает обороты

Начинается новый виток судебной вражды между ЕС и Польшей: согласно последнему постановлению Европейского суда, судебная реформа, проведенная Польшей в 2019 году, несовместима с директивами ЕС. Таким образом, Европейский суд поддержал иск, поданный Еврокомиссией, пишет Der Spiegel.

В решении суда подчеркивается, что польская судебная реформа нарушает законодательство ЕС, а «ценность верховенства закона - неотъемлемая часть идентичности ЕС», отмечает издание. Генпрокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро в ответ заявил, что такое решение вынес не суд, а политики. Из-за отказа Польши выполнять предыдущее решение суда ЕС на Варшаву наложили штраф в миллион евро в день. Также Еврокомиссия удерживает несколько миллиардов евро для Польши из коронавирусного фонда.

Франция против офиса НАТО в Токио

Французский президент Эммануэль Макрон выступил против идеи НАТО открыть своей офис в Японии, пишет Financial Times. Макрон, недавно посетивший Пекин, опасается, что такое решение обострит отношения альянса с Китаем.

Президент Франции заявил, что «расширение спектра и географии» НАТО стало бы большой ошибкой. В Париже считают, что устав альянса ограничивает сферу его деятельности «северной Атлантикой». Кроме того, Франция не желает поддерживать шаги, «способствующие напряженности между НАТО и Китаем», особенно на фоне украинского кризиса.

«Катастрофа пророссийского влияния в ЕС»

Австрийский (а также пророссийский и антиамериканский) политик Герберт Кикль является фаворитом среди кандидатов на должность нового канцлера и новой большой головной боли Европы,

пишет Politico. Крайне правая Партия свободы Кикля с ноября лидирует в общенациональных опросах, поскольку стремительный рост инфляции и резкий приток беженцев вызывают недовольство австрийцев нынешним правительством.

Приход Кикля к власти создал бы серьезные проблемы для ЕС, который уже пытается справиться с Венгрией и ее премьером-националистом Виктором Орбаном. Однако Австрия - не единственная страна в регионе, «подверженная орбанизму». Пророссийская партия Smer во главе с бывшим премьером Робертом Фицо лидирует в опросах накануне досрочных выборов, назначенных на сентябрь. Фицо уже пообещал прекратить военную поддержку Украины в случае своего избрания. Европейские чиновники заявили Politico, что победа пророссийских сил в Словакии и Австрии даст президенту России Владимиру Путину мощный инструмент против Украины, облегчит подрыв санкций и усилий ЕС по оказанию помощи Киеву.

«Это будет катастрофа», - заявил изданию высокопоставленный чиновник Еврокомиссии.

СМИ: Киеву поставят броневики с неисправными тормозами

Австралия планирует предоставить Украине полноприводные бронеавтомобили Hawkei с ракетным вооружением, которые Киев запрашивал в течение нескольких месяцев, в качестве центрального элемента предстоящего пакета поддержки. Об этом

сообщает Sydney Morning Herald.