Обзор иноСМИ: истребители для Киева «со свалки» и пророссийская «катастрофа» для ЕС
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Австралийские истребители отправят на Украину «со свалки»
Австралия, США и Украина обсуждают отправку Киеву 41 палубного истребителя-бомбардировщика F/A-18 Hornet Королевских ВВС Австралии, чтобы выполнить часть запроса президента Владимира Зеленского на истребители, сообщает The Australian Financial Review. Ранее F/A-18 Hornet планировали отправить на свалку, подчеркивает издание.
Неназванные источники The Australian Financial Review заявили, что США, неофициально разрешившиеся союзникам поставлять Украине современные истребители, в том числе F-16, благосклонно относятся к идее подарить Киеву F/A-18. Сейчас списанные F/A-18 стоят в ангаре на базе ВВС в Уильямтауне недалеко от Ньюкасла. Разрешение Вашингтона на поставку F/A-18 необходимо, поскольку он владеет интеллектуальной собственностью на самолеты, выведенные из эксплуатации австралийскими ВВС и заменяемые истребителями F-35.
Вражда Польши и ЕС набирает обороты
Начинается новый виток судебной вражды между ЕС и Польшей: согласно последнему постановлению Европейского суда, судебная реформа, проведенная Польшей в 2019 году, несовместима с директивами ЕС. Таким образом, Европейский суд поддержал иск, поданный Еврокомиссией, пишет Der Spiegel.
В решении суда подчеркивается, что польская судебная реформа нарушает законодательство ЕС, а «ценность верховенства закона - неотъемлемая часть идентичности ЕС», отмечает издание. Генпрокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро в ответ заявил, что такое решение вынес не суд, а политики. Из-за отказа Польши выполнять предыдущее решение суда ЕС на Варшаву наложили штраф в миллион евро в день. Также Еврокомиссия удерживает несколько миллиардов евро для Польши из коронавирусного фонда.
Франция против офиса НАТО в Токио
Французский президент Эммануэль Макрон выступил против идеи НАТО открыть своей офис в Японии, пишет Financial Times. Макрон, недавно посетивший Пекин, опасается, что такое решение обострит отношения альянса с Китаем.
Президент Франции заявил, что «расширение спектра и географии» НАТО стало бы большой ошибкой. В Париже считают, что устав альянса ограничивает сферу его деятельности «северной Атлантикой». Кроме того, Франция не желает поддерживать шаги, «способствующие напряженности между НАТО и Китаем», особенно на фоне украинского кризиса.
«Катастрофа пророссийского влияния в ЕС»
Австрийский (а также пророссийский и антиамериканский) политик Герберт Кикль является фаворитом среди кандидатов на должность нового канцлера и новой большой головной боли Европы,
пишет Politico. Крайне правая Партия свободы Кикля с ноября лидирует в общенациональных опросах, поскольку стремительный рост инфляции и резкий приток беженцев вызывают недовольство австрийцев нынешним правительством.
Приход Кикля к власти создал бы серьезные проблемы для ЕС, который уже пытается справиться с Венгрией и ее премьером-националистом Виктором Орбаном. Однако Австрия - не единственная страна в регионе, «подверженная орбанизму». Пророссийская партия Smer во главе с бывшим премьером Робертом Фицо лидирует в опросах накануне досрочных выборов, назначенных на сентябрь. Фицо уже пообещал прекратить военную поддержку Украины в случае своего избрания. Европейские чиновники заявили Politico, что победа пророссийских сил в Словакии и Австрии даст президенту России Владимиру Путину мощный инструмент против Украины, облегчит подрыв санкций и усилий ЕС по оказанию помощи Киеву.
«Это будет катастрофа», - заявил изданию высокопоставленный чиновник Еврокомиссии.
СМИ: Киеву поставят броневики с неисправными тормозами
Австралия планирует предоставить Украине полноприводные бронеавтомобили Hawkei с ракетным вооружением, которые Киев запрашивал в течение нескольких месяцев, в качестве центрального элемента предстоящего пакета поддержки. Об этом
сообщает Sydney Morning Herald.
Формально это обязательство еще не было закреплено, но неофициально был достигнут серьезный прогресс. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Hawkei были номером один в его списке запросов к Австралии. Hawkei - это семитонный бронированный автомобиль, оснащаемый норвежско-американской системой ПВО. Австралийская армия неоднократно возражала против поставок Hawkei Киеву. Военные предупреждали, что у многих из этих машин неисправные тормоза. В Минобороны Украины заявили, что проблемы с тормозами Киев не волнуют.